L’entreprise MG Motoculture prépare une nouvelle étape de son expansion à Senozan, où elle exerce depuis 2005. Spécialisée dans les équipements de motoculture et leur entretien, elle fait construire un bâtiment près de ses locaux actuels, en bordure de la RD906. Cette opération intervient après une première extension immobilière réalisée en 2009, qui avait apporté 500 m² supplémentaires.

Le futur ensemble prendra place sur un terrain de 4 000 m². Sur les 1 000 m² prévus, 450 m² accueilleront les activités de vente et la présentation des produits. L’espace restant, soit 550 m², sera utilisé pour les interventions techniques et l’entreposage des équipements et des pièces détachées. La mise en service est annoncée pour le second semestre 2027.

Un investissement d’un million d’euros

Le programme comprend aussi des aménagements destinés à fluidifier le fonctionnement quotidien du site. Une zone pour les remorques, un espace d’exposition protégé des intempéries, des places de stationnement et des quais de déchargement sont notamment prévus.

Avec une enveloppe globale d’un million d’euros, MG Motoculture souhaite disposer d’installations mieux adaptées à ses besoins et à l’évolution de sa clientèle. L’entreprise a déjà étendu sa présence dans le département avec l’ouverture d’un point de vente à Lacrost, dans le Tournugeois, en 2018. Ce magasin a ensuite bénéficié d’un agrandissement en 2025, portant sa superficie à 450 m². Le chantier de Senozan prolonge ainsi les investissements engagés par la société pour développer ses capacités commerciales et techniques en Saône-et-Loire.