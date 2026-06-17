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Mobilité : une initiative pour repenser les déplacements du quotidien

Le CILEF d’Autun propose le 25 juin un après-midi dédié à la mobilité du quotidien. Objectif : faire découvrir au public les solutions de déplacement disponibles localement, tout en sensibilisant aux enjeux de sécurité routière et d’autonomie.

© Ville d'Autun.

© Ville d'Autun.

Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026

L’événement «L’Odyssée de la mobilité» se tiendra le 25 juin 2026 à partir de 13h30 dans les locaux du CILEF, à Autun. Cette rencontre s’adresse au grand public, sur inscription. Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation aux différents moyens de transport accessibles sur le territoire.

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels du secteur et obtenir des informations concrètes sur les dispositifs existants. Transports collectifs, alternatives à la voiture individuelle ou solutions d’aide à la mobilité pour accéder à l’emploi et à la formation seront présentés. L’objectif est de rendre ces options plus lisibles et plus faciles à utiliser au quotidien.

Une animation participative

L’après-midi prendra aussi une forme ludique avec un rallye organisé en équipes. Cette activité permettra de parcourir plusieurs thématiques liées aux déplacements tout en participant à des défis interactifs.

Ce format vise à favoriser l’apprentissage par l’échange et l’expérience. Les participants pourront tester leurs connaissances, poser des questions et découvrir de nouvelles pratiques dans un cadre convivial. L’initiative mettra l’accent sur l’autonomie et la sécurité dans les déplacements, en lien avec les enjeux actuels de mobilité sur les territoires.