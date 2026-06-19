La Meuse accueillera ce vendredi 19 juin Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, pour une visite officielle marquée par plusieurs temps forts à forte portée symbolique. Après une étape matinale en Moselle consacrée à l’inauguration de la Maison des Femmes-Santé de Thionville, la quatrième personnalité de l’État rejoindra la Nécropole nationale de Douaumont dans le cadre des commémorations du 110e anniversaire de la bataille de Verdun. Une cérémonie d’hommage aux soldats et aux députés morts pour la France y sera organisée, suivie d’un échange avec des élèves des écoles de Verdun et des cadets de la gendarmerie. Cette séquence s’inscrit dans une stratégie nationale de transmission de la mémoire auprès des jeunes générations, mais elle met également en lumière l’importance de la Meuse comme territoire de référence du tourisme mémoriel français. La visite se poursuivra à Verdun avec une rencontre entre la présidente de l’Assemblée nationale, des avocats et des magistrats du tribunal judiciaire afin d’échanger sur les enjeux auxquels la justice est confrontée, notamment dans le traitement des violences faites aux femmes et aux enfants.

Mémoire et solidarité au cœur des investissements

À l’échelle nationale, ce déplacement illustre plusieurs priorités des politiques publiques actuelles. D’un côté, le soutien aux Maisons des Femmes, dont celle de Thionville devient la 33e structure du réseau français, témoigne de la montée en puissance des investissements consacrés à la prise en charge des victimes de violences et à la coordination des parcours de soins, de justice et d’accompagnement social. De l’autre, la valorisation des lieux de mémoire répond à une ambition plus large de cohésion nationale et d’attractivité territoriale. Les collectivités et l’État consacrent chaque année des moyens significatifs à la préservation des sites historiques, considérés comme des leviers de développement économique local et de rayonnement international.