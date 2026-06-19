La stratégie menée par Autun pour redonner de l’attractivité à son centre-ville vient d’être saluée au niveau national. Lors du salon de l’immobilier commercial organisé à Paris par l’ANCT, la collectivité a été récompensée pour sa foncière commerciale, un outil créé afin de lutter contre la vacance des commerces et de valoriser le patrimoine urbain. Cette distinction couronne un projet porté conjointement par la municipalité, la Banque des Territoires et la société Patrimoine et Territoires. Après le dépôt d’un dossier de candidature, les représentants de la ville ont présenté leur démarche devant un jury national. Le trophée a été remis à des élus et partenaires impliqués dans le projet, qui s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Cette récompense met en avant une méthode associant investissements immobiliers, coopération entre acteurs publics et privés et accompagnement des porteurs de projets commerciaux.

Des résultats déjà visibles

Inaugurée en 2024, la foncière commerciale repose sur un principe simple : acquérir des immeubles dégradés ou difficiles à exploiter, réaliser les travaux nécessaires puis remettre sur le marché les locaux rénovés. L’objectif est de favoriser le retour d’activités dans les rues du centre-ville tout en redonnant une utilité aux logements situés dans les étages. Aujourd’hui, sept biens ont déjà été intégrés au dispositif. Plusieurs cellules commerciales ont retrouvé une occupation après réhabilitation, permettant l’installation de nouveaux commerces et services. Selon les données présentées dans le dossier de candidature, plus de 600 m² de surfaces ont été remis en exploitation et sept locaux sont désormais occupés. Le taux de vacance commerciale aurait également reculé, passant de 14% à 9%. À terme, la foncière ambitionne d’accompagner une vingtaine de commerces afin de disposer d’un levier d’action plus important sur la dynamique économique du centre-ville. La démarche permet aussi d’orienter les implantations vers des activités jugées complémentaires de l’offre existante, dans le but de diversifier les services proposés aux habitants et aux visiteurs.