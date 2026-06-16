Mondial-2026: c'est le grand jour pour les Bleus

C'est le "D-Day" dans le New Jersey pour les Bleus, en quête d'une troisième étoile, et qui vont faire leurs débuts dans le tournoi à 21h00 (15h00 locale) avec des retrouvailles corsées face aux Sénégalais qui les avaient battus en ouverture de l'édition 2002.

Au lendemain de la déconvenue de l'Espagne, autre grand prétendant à la couronne incapable de venir à bout (0-0) du Cap-Vert néophyte en Coupe du monde, l'équipe de France serait inspirée d'éviter pareil scénario, pour ne pas laisser le doute s'immiscer dès le début de sa campagne.

Avec un carré, qu'on se plait à imaginer magique en attaque, avec la superstar Kylian Mbappé, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, la sensation Michael Olise et le virevoltant Désiré Doué, les Tricolores semblent armés pour imposer leur jeu ou, à tout le moins, marquer des buts, comme ils l'ont fait toute la saison en clubs en Europe.

Pour sa dernière campagne, Didier Deschamps est tellement conscient de la pression générée par une entrée dans le Mondial -- son quatrième en temps que sélectionneur des Bleus -- qu'il a appelé ses joueurs "à être concentrés et décontractés".

"Ce premier match est très important mais il n'est pas décisif parce qu'il y aura deux autres matches après (contre l'Irak et la Norvège). Commencer par une victoire dans un groupe à quatre équipes, c'est l'idéal, c'est toujours l'objectif quand on aborde ce premier match. Mais c'est l'aspect émotionnel que l'on n'arrive pas à mesurer et à quantifier. Des joueurs peuvent se crisper de par l'ambiance du match et l'environnement", a-t-il anticipé en conférence de presse.

Pas une revanche

Quant aux conditions climatiques sur la pelouse du MetLife Stadium, en banlieue de New York où les Français espèrent bien revenir en finale le 19 juillet, elles seront chaudes mais pas insupportables avec 25°C annoncés.

Un faux-pas dès la première rencontre ferait néanmoins désordre pour une formation avec de si hautes ambitions. Il rappellerait aussi cette défaite 1-0 des champions du monde en titre lors du match d'ouverture du Mondial-2002 face à ce même Sénégal, prélude à un crash historique et à une humiliante élimination au premier tour, qu’aucun Français ne souhaite revivre.

"On a vu ce qui s'est passé en 2002. On veut une victoire aujourd'hui, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible", a affirmé N'Golo Kanté, champion du monde 2018 qui devrait être remplaçant mardi pour le premier match de cette Coupe du monde américaine.

Les Lions de la Teranga de Sadio Mané, champions d'Afrique sur le terrain mais dépossédés de leur couronne continentale sur tapis vert au profit du Maroc à l'issue d'une finale de la CAN-2025 chaotique, n'envisagent eux qu'un bégaiement de l'histoire.

"Ce ne serait pas une surprise si on bat la France qui a des joueurs de classe mondiale. La France est favorite mais notre équipe a été championne d'Afrique, on s'est qualifiés pour la troisième fois d'affilée pour la Coupe du monde", a plaidé le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, qui pourra compter sur un groupe au complet, avec notamment le défenseur Kalidou Koulibaly, rétabli d'une blessure au dos.