Les participants pourront choisir entre deux distances. Le premier parcours, de 8 km avec 203 mètres de dénivelé positif, s’élancera à 10 h 15 et sera ouvert aux personnes âgées d’au moins 16 ans. Les coureurs de 18 ans et plus pourront opter pour le tracé de 16 km, qui compte 478 mètres de dénivelé positif. Le départ est prévu à 9 h 30.

Les deux circuits passeront par les sentiers boisés et les chemins forestiers qui entourent la commune, avec plusieurs passages vallonnés. Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire jusqu’au 17 octobre. Jusqu’à 499 participants sont attendus pour cette première édition, qui associe sport, nature et solidarité.

Les sentiers de Lorry-lès-Metz à l’honneur

Soutenue par la commune et une quinzaine de partenaires privés, la manifestation vise notamment à faire découvrir les sentiers autour de Lorry-lès-Metz, que les membres du club parcourent tout au long de l’année. Les organisateurs souhaitent également faire de ce rendez-vous un moment convivial, ouvert aux sportifs comme aux spectateurs. Un espace d’animation et de restauration sera aménagé pour permettre au public d’encourager les coureurs au départ et à l’arrivée.



