Nancy accueille la deuxième édition des Rencontres de la Chimie

Après une première édition organisée à Mulhouse, l’événement réunira des représentants du monde industriel, de la recherche, de l’enseignement supérieur et des institutions publiques afin d’échanger sur les enjeux de transformation de l’industrie française.

Dans un contexte marqué par les transitions énergétiques, les impératifs environnementaux et les évolutions géopolitiques, les organisateurs souhaitent mettre en lumière le rôle de la chimie dans les stratégies de réindustrialisation et de renforcement de l’autonomie industrielle. Les débats porteront notamment sur les conditions permettant de concilier compétitivité, innovation et développement durable.

«Face aux défis industriels et environnementaux, la souveraineté et la réindustrialisation sont aujourd’hui des enjeux majeurs pour notre territoire. La chimie, au cœur des grandes transitions, joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de solutions innovantes et durables», souligne Alain Durand, directeur de l’ENSIC.

Le programme prévoit quatre tables rondes consacrées à la souveraineté par la réindustrialisation, à l’impact de l’intelligence artificielle sur les dynamiques industrielles, à la réindustrialisation dans le cadre des transitions énergétique et environnementale, ainsi qu’à l’évolution des métiers et des compétences nécessaires à ces transformations.

Parmi les intervenants attendus figure Frédéric Gauchet, président de France Chimie, qui participera aux échanges sur les perspectives de la filière chimique française. Après avoir réuni plus de 130 participants lors de sa première édition, la manifestation entend poursuivre cette dynamique en renforçant les échanges entre recherche, formation et industrie.