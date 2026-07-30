À Nancy, une innovation organisationnelle pourrait contribuer à repenser la prise en charge des patients qui sollicitent régulièrement les services d’urgence. Lancé en 2022 avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Grand Est et en partenariat avec le DAC 54, le dispositif DAUM est désormais sélectionné pour le Prix Galien France 2026. Son principe : identifier les patients ayant effectué au moins quatre passages aux urgences en douze mois, puis analyser leur situation pour coordonner un accompagnement adapté avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire.

Les premiers résultats donnent une mesure concrète de l’impact du dispositif. Les patients inclus ont enregistré 50,6% de passages aux urgences en moins, soit 509 passages évités en un an. Le coût moyen de l’accompagnement s’élève à 327 euros par patient. Le dispositif agit aussi sur les vulnérabilités à l’origine de ces recours répétés.

L’organisation des soins devient stratégique

Cette expérimentation menée à Nancy illustre un enjeu qui dépasse le seul fonctionnement hospitalier : améliorer la coordination des parcours pour limiter les prises en charge répétées et mieux utiliser les ressources du système de santé. Avec 91% des patients accompagnés disposant déjà d’un médecin traitant, DAUM souligne également que l’accès aux soins ne suffit pas toujours à prévenir les situations complexes. L’enjeu est désormais de mieux coordonner les acteurs tout en maîtrisant les coûts de prise en charge.