Du 11 au 13 septembre 2026, la ville de Nancy accueillera la 21e édition des Sciences sur la Place, un événement où des chercheurs de l'Université de Lorraine et membres du réseau Unys présenteront leurs travaux au grand public dans le cadre du salon national Le Livre sur la Place. L'objectif est de vulgariser les enjeux scientifiques, sociétaux et économiques actuels à travers des séances de dédicaces et des causeries scientifiques.

Des publications au cœur des défis managériaux et industriels

Le programme met en lumière des thématiques d’actualités pour le tissu économique et social. Le vendredi 11 septembre, le sociologue Lionel Jacquot présentera son ouvrage sur la prévention des risques psychosociaux et la détection des troubles du travail, un sujet au centre des préoccupations managériales des entreprises. Le dimanche 13 septembre, Quentin Bourgogne, maître de conférences en physique et mécanique des matériaux à l’université de Lorraine, abordera l'optimisation industrielle avec son livre sur le plastique comme secret minceur de l’industrie automobile, illustrant les innovations de rupture en mécanique des matériaux.

En parallèle des dédicaces, des causeries scientifiques structureront l'événement. Le vendredi 11 septembre, le Muséum-Aquarium de Nancy accueillera le débat «Les Vies de la mort», explorant les métamorphoses du vivant. Le lendemain, la table ronde «Tout va bien… vraiment ?» se penchera sur les risques psychosociaux, tandis que la conférence «Champs et gratte-ciel» interrogera les dynamiques territoriales.

Cette alliance entre science et édition confirme le rôle moteur d'Unys et de ses partenaires dans le rayonnement économique et l'innovation en Lorraine.