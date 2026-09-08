Soissons : Le Service des impôts fait peau neuve

Des travaux de réduction de la consommation énergétique et de nouveaux services de l’État accueillis à la Cité administrative de Soissons. En tout, c'est un programme de travaux de 3,5 millions d'euros qui a été mené afin de rénover énergétiquement ces bâtiments dont le principal en pierres de taille, date de 1850. Cela bénéficie notamment au Centre des Finances publiques de Soissons et plus particulièrement à son Service des impôts aux particuliers qui fait peau neuve : la salle d'attente pour les usagers est passée de 50 à 70 m², les anciens box étroits ont été remplacés par de nouveaux bureaux spacieux, l'accueil ouvert est désormais sécurisé, un espace paiement a été réalisé, le parcours usagers est fluidifié avec une nouvelle signalétique et des codes couleurs conçus selon les derniers standards de la DGFIP (Direction générale des Finances publiques).

De nouveaux services accueillis

«Ces travaux réalisés pour le Service des impôts aux particuliers mais plus globalement les travaux réalisés à la Cité administrative de Soissons illustrent concrètement la volonté de l’État de moderniser son action, d'améliorer les conditions de travail de ses agents et d'offrir aux usagers un service public accessible, lisible et plus efficace, salue Jean-Philippe Espic, directeur de la DDFIP de l'Aisne. Ces travaux de rénovation sur le plan énergétique, pilotés par la préfecture de l'Aisne notamment, ont consisté à réaliser de l'isolation, à rabaisser les plafonds et cela a été financé sur des crédits interministériels». Il souligne que la Cité administrative de Soissons s'est aussi densifiée en termes de services publics d’État puisque des agents de la DDETS (Direction départementale l’emploi, du travail et des solidarités), de la DDT (Direction départementale des territoires), de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et le CIO (Centre d'information et d'orientation) ont rejoint le pôle de la Cité administrative.

Cette inauguration s'est réalisée en présence de Amélie Verdier, directrice générale de la DGFIP, qui a salué «une opération assez emblématique sur la rénovation énergétique globale avec un investissement de 3,5 millions d'euros, ce qui n'est pas une petite somme». Elle a rencontré les agents qu'elle a remercié : «On vous demande beaucoup, tous les ans, il y a de nouvelles idées, de nouvelles réformes, de nouveaux projets, on doit faire des efforts et il ne faut pas faire comme si cela se faisait tout seul», souligne-t-elle, heureuse de venir sur le terrain à Soissons et ensuite à Laon pour évoquer la mise en place de la réforme de la facturation électronique qu'elle a piloté.