Nancy : le label «100% EAC» dynamise l’économie culturelle locale

La stratégie de la Ville de Nancy repose sur la mobilisation d’un réseau dense d’établissements culturels, de festivals et d’associations locales. En intégrant les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, ce dispositif ne se limite plus aux salles de classe. Les actions ciblent désormais la petite enfance, les adolescents ainsi que les personnes âgées. Au-delà de l'éveil artistique, ce partenariat public ambitionne de répondre à des défis sociétaux majeurs. L'inclusion, la lutte contre les discriminations, l’égalité des genres et les enjeux environnementaux sont placés au cœur des projets territoriaux pour émanciper les citoyens et intégrer les publics historiquement éloignés de l’offre culturelle.

Le succès de cette dynamique repose sur une étroite collaboration interinstitutionnelle. Amaury de Saint-Quentin, préfet de la région Grand Est, et Mathieu Klein, maire de Nancy et Président de la Métropole, réuniront les forces vives du territoire mardi 30 juin à 18h. Cette rencontre aura pour objectif d'évaluer l’impact de la labellisation et de structurer le financement des futures initiatives. Pour le tissu économique local, l'EAC représente un investissement dans l'économie de la connaissance, renforçant l'attractivité résidentielle de la métropole. Ce modèle de gouvernance concertée confirme la volonté de faire de la culture un pilier du développement social régional.

À l'heure où les métropoles régionales cherchent à se démarquer par leur qualité de vie, l'exemple nancéien montre que l'accès universel à la culture constitue un investissement d'avenir. Le rendez-vous du 30 juin sera crucial pour mesurer l'impact réel de ces subventions publiques sur la cohésion et le dynamisme économique du Grand Nancy.