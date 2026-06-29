Saône-et-Loire : le Département maintient le cap de l’investissement

Réuni en assemblée départementale le 19 juin, le Département de Saône-et-Loire a réaffirmé sa stratégie d’investissement pour les années à venir. L’objectif est de continuer à accompagner les besoins du territoire tout en préservant la qualité des services proposés aux habitants. Cette orientation se traduit notamment par un programme de travaux routiers de 13,4 millions d’euros prévu durant la période estivale. Ces opérations visent à entretenir les infrastructures existantes, à renforcer la sécurité des usagers et à améliorer les conditions de circulation sur le réseau départemental.



L’éducation fait également partie des axes prioritaires. Une enveloppe de 2,95 millions d’euros sera consacrée à des travaux dans plusieurs collèges du département. Ces interventions viennent compléter des projets de restructuration déjà engagés dans différents établissements. À travers ces investissements, la collectivité entend poursuivre la modernisation de ses équipements publics et répondre aux besoins des élèves et des équipes éducatives.

Santé, solidarité et numérique

Au-delà des infrastructures, le Département poursuit ses actions dans les domaines de la santé et de la cohésion sociale. L’accès aux soins demeure un enjeu majeur, notamment grâce au dispositif Hippocrate 71 et au développement du Centre départemental de santé. Ces initiatives visent à renforcer l’offre médicale sur le territoire et à faciliter l’accès des habitants aux professionnels de santé.



La collectivité prévoit également de poursuivre le déploiement du plan Solidarités 71. Ce programme concerne plusieurs publics, notamment les personnes en situation de fragilité, les aidants, les enfants bénéficiant de mesures de protection ainsi que les personnes engagées dans des parcours d’insertion. Par ailleurs, le Département souhaite accompagner davantage les communes dans leur transition numérique grâce au Plan Numérique71. Cette démarche doit permettre de soutenir la modernisation des services locaux et de favoriser le développement des usages numériques.



À travers l’ensemble de ces actions, le Département affirme sa volonté de soutenir l’attractivité du territoire, de renforcer la cohésion entre les communes et d’améliorer le cadre de vie des habitants de Saône-et-Loire.