Un projet de renouvellement urbain à 5 millions d’euros

Le quartier Saint-Andoche poursuit sa transformation avec l’un des plus importants projets de renouvellement urbain actuellement engagés à Autun. Présenté le 17 juin par les partenaires du programme, ce chantier vise à adapter le quartier aux besoins actuels des habitants tout en préparant son développement futur. L’opération prévoit la réhabilitation de 96 logements, la démolition de 36 logements devenus inadaptés et la création de 65 nouveaux logements dans le quartier de la gare. Plusieurs bâtiments ont déjà été partiellement ou totalement démolis afin de permettre cette restructuration.

Cette réorganisation du parc résidentiel s’inscrit dans une volonté de revitaliser ce secteur de la ville, situé à proximité d’autres zones en développement, et de proposer une offre de logement mieux adaptée aux attentes des habitants.



Confort, énergie et environnement

Les immeubles conservés bénéficieront d’une rénovation complète. Les travaux comprendront notamment le renforcement de l’isolation, le remplacement des menuiseries, la modernisation des parties communes et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. L’objectif est également d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, qui atteindront une meilleure classification après rénovation. Les logements seront raccordés au réseau de chaleur urbain, alimenté en grande partie par des énergies renouvelables.

Le projet intègre par ailleurs plusieurs dimensions environnementales, avec l’utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés et la création de la première toiture végétalisée du patrimoine de l’OPAC Saône-et-Loire. Cette installation doit favoriser la biodiversité, améliorer le confort thermique et contribuer à une meilleure gestion des eaux pluviales. Des dispositifs spécifiques sont également prévus pour préserver les espèces protégées présentes sur le site. Débutés à la fin de l’année 2025, les travaux devraient se poursuivre jusqu’au printemps 2027 et participer à l’amélioration durable du cadre de vie dans ce quartier.