Communauté urbaine d’Arras : nouveautés chez Artis

La Communauté urbaine d’Arras (CUA) et son opérateur de transports Artis déploient, le 31 août, un réseau de transport public entièrement repensé : plus connecté, plus performant et plus proche des besoins des habitants. Afin d’accompagner au mieux les usagers dans ce changement, une grande tournée de proximité est organisée en juin. Les équipes Artis iront directement à la rencontre des citoyens pour présenter les nouveaux parcours, les horaires et les services innovants.

Un réseau adapté aux bassins de vie

Pour s’adapter aux nouveaux rythmes de vie des habitants et transformer la mobilité au quotidien, Artis fait sa révolution à travers plusieurs nouveautés majeures. Le réseau urbain sera optimisé. Par ailleurs, un troisième et nouveau circuit de navettes de centre-ville Ma Citadine fait son apparition. Elle desservira entr’autres le cimetière d’Arras, l’Université d’Artois et Wellington.

Réseau rural étendu

L’offre rurale est étendue. Huit lignes rurales conservent leurs itinéraires, mais l’offre de transport à la demande (Flex Artis) s’élargit pour circuler de 5h à 2h du lundi au samedi, ainsi que le dimanche. De nombreuses innovations sont mises en œuvre. Ainsi, des vélos à assistance électrique sont en libre-service à la gare d’Arras, via l’application Fredo. L’offre scolaire est simplifiée et développée avec de nouvelles lignes.