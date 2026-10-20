Oise : plus de 70 millions d’euros consacrés aux collégiens en 2026

Le Département de l’Oise a réaffirmé ses priorités pour les 66 collèges publics du territoire lors de la rencontre annuelle des principaux et secrétaires généraux, organisée le 14 octobre 2026. Au total, plus de 70 millions d’euros sont consacrés aux collégiens en 2026, dont près de 66 millions sont dédiés au fonctionnement des établissements.

Des bâtiments rénovés et moins énergivores

La collectivité poursuit également la modernisation de ses établissements scolaires afin d’offrir un cadre d’apprentissage agréable et performant aux collégiens. En ce sens, un programme d’investissement d’environ 190 millions d’euros est prévu sur la période 2018-2028. Il vise notamment à améliorer les bâtiments et à réduire leur consommation énergétique. Les économies liées à ce programme sont estimées à 16,5 millions d’euros sur toute sa durée.

Le Département a par ailleurs opté pour un Schéma directeur immobilier et énergétique pour anticiper les besoins des collèges au cours de la prochaine décennie.

La restauration scolaire au centre des priorités

L’alimentation constitue un autre axe de la politique départementale. Le Schéma départemental de la restauration scolaire 2026-2028 prévoit d’améliorer la qualité des repas, de développer les approvisionnements locaux et de faire évoluer le service de restauration. En 2025, plus de 3,1 millions de repas ont été servis dans les collèges de l’Oise.

La collectivité encourage également les selfs collaboratifs, qui favorisent l’autonomie des élèves et contribuent à limiter les pertes alimentaires. Le gaspillage a ainsi diminué de 50 % par rapport aux pesées de référence réalisées à l’échelle départementale. Pour développer la collecte et le traitement des biodéchets, le Département prévoit 350 000 euros supplémentaires par an.

Plus de moyens pour les équipes et les projets éducatifs

Le fonctionnement des collèges repose aussi sur de nombreux professionnels, dont les agents techniques, administratifs et de restauration. En 2026, plus de 31,5 millions d’euros sont consacrés aux ressources humaines. La collectivité prévoit notamment des actions de formation, un accompagnement technique et des équipements adaptés pour ces personnels.

Enfin, le dispositif EduC’Oise bénéficie d’une enveloppe de 400 000 euros pour l’année scolaire 2026-2027. Il permet de soutenir les projets portés par les établissements et de diversifier les expériences proposées aux élèves.



