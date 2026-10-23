Après les manifestations et les violences du samedi 17 octobre, le président Emmanuel Macron a pris les devants à l'annonce de «l'acte II» ce samedi 24 octobre : «La recommandation générale, c'est pas de manifestations dans les jours à venir». Dans sa prise de parole ce jeudi 22 octobre, le président a établi le nouveau paradigme : seules les manifestations syndicales seront autorisées, cela sur des circuits dits alternatifs, «pour protéger nos centres-villes et en particulier nos commerces et nos bâtiments», a-t-il déclaré. Il a ajouté que «les manifestations demandées par des gens qui n'ont aucune légitimité pour le faire seront interdites par les préfets». Les consignes sont passées : les interdictions partielles voire totales de manifester sont établies dans les grandes villes du pays.

Au départ de la Maison de la culture

À Amiens, la préfecture de la Somme a exposé ses mesures de sécurité pour les manifestations du samedi 24 octobre. Seule la manifestation intersyndicale a été acceptée, celle-ci évitant l'hypercentre de la ville dans son itinéraire. Elle se déroulera de 14h à 18h, au départ de la Maison de la culture pour arriver au Parc de la Hotoie en passant sur les grands boulevards. De fait, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot a annoncé «interdire toute autre manifestation, statique ou mobile, dans le périmètre du centre-ville d'Amiens délimité par les grands boulevards, samedi 24 octobre de 7h à 23h». De même, les survols de drones sur le territoire de la commune d'Amiens sont interdits de 7h à 23h, ainsi que la vente, le transport et l'utilisation d'artifices, d'articles pyrotechniques et d'acide chlorhydrique jusqu'au lundi 26 octobre 7h, dans l'ensemble des communes d'Amiens Métropole. Il ajoute le port et le transport d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme.

Un centre opérationnel activé en préfecture

La préfecture de la Somme veut préciser que «la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale, quand l'exercice doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la sécurité de tous». C'est ainsi que l'ensemble des services de sécurité et de secours avec les agents de la police municipale d'Amiens sont mobilisés, «pour protéger les personnes et les biens», soulignent les services de l'État. Un centre opérationnel départemental sera également activé samedi en préfecture, «afin d'assurer une coordination optimale des services au profit de la sécurité des manifestants, des habitants, des bâtiments et des commerces».