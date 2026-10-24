Lors de la dernière réunion du conseil départemental de la Somme, l'ensemble des élus de l'assemblée s'est entendu pour renforcer et pérenniser le financement des Services d'incendie et de secours (SDIS). Le conseil a directement émis auprès du Premier ministre, Sébastien Lecornu, et du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, le vœu d'établir une véritable trajectoire financière pluriannuelle pour permettre aux SDIS d'anticiper leurs besoins et leurs investissements.

Regrettant par ailleurs de ne pas avoir été suffisamment associés à l'élaboration du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, ils demandent en d'autres termes une réforme du financement des SDIS. «Une réforme qui doit permettre de mobiliser des ressources nouvelles et pérennes au bénéfice des SDIS, mais aussi de mieux répartir l'effort entre les différents financeurs», expriment les élus de la Somme à l'unisson. Il s'agit pour eux de donner aux Départements et aux SDIS une visibilité nécessaire : «Pour programmer leurs investissements, adapter leurs moyens et maintenir leur capacité opérationnelle au service de nos concitoyens».

29 millions d'euros par an au SDIS 80

Dans la Somme, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires réalisent près de 44 000 interventions chaque année. Le conseil départemental précise qu'avec le temps, «leurs missions sont devenues plus nombreuses et diversifiées : secours à personne, accidents de la route, accidents domestiques, lutte contre les incendies, les risques naturels et les événements climatiques de toute sorte». Le Département dit «assumer pleinement ses responsabilités en la matière». Il consacre chaque année près de 29 millions d’euros au fonctionnement du SDIS 80 et mobilise également des moyens importants pour le financement du programme d’équipement, la construction et la réhabilitation des centres de secours.

Les élus samariens soulignent alors que les Départements ne peuvent durablement supporter seuls la progression des charges pesant sur les SDIS : «Dans ce contexte, le modèle actuel de financement des SDIS atteint ses limites. Les collectivités territoriales doivent pouvoir continuer à assurer leurs responsabilités sans que l'augmentation des besoins de sécurité civile repose toujours davantage sur leurs seuls budgets». Dans son vœu adressé au gouvernement, le conseil départemental fait donc valoir «qu'il est vital, et naturel, que l’État prenne sa part dans le financement des SDIS».