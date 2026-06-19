OPH de la Meuse à l’initiative

Après Verdun et avant Sampigny, Serge Nahant, le président de l’OPH de la Meuse et Matthieu COP, le directeur, avaient donné rendez-vous aux élus et partenaires, à Dieue-sur-Meuse, pour une nouvelle remise de clefs officielle en présence de Jérôme Dumont, le président du Département. Cette inauguration marque une nouvelle étape pour un ensemble de trois pavillons individuels qui ont été frappés par un incendie en août 2022. Il aura fallu près de quatre ans dont une année de travaux pour reconstruire totalement deux logements et réhabiliter un troisième : désamiantage, curage, isolation, menuiserie, chauffage, peinture…rien n’a été laissé au hasard avec un investissement de 600 000 euros dont ont profité de nombreuses entreprises meusiennes. «Ce chantier est révélateur de la qualité des logements et du cadre de vie confortable que nous mettons à disposition de nos locataires et définis dans les ambitions que nous portons», explique Serge Nahan, évoquant «l’attractivité» de cette commune du nord-meusien, proche de Verdun.

Équilibre entre les besoins du territoire et une déprise démographique

À l’heure où les 106 logements sont tous pourvus, Romuald Leprince, le maire, a rappelé la particularité de ce centre-bourg qui compte sur son territoire l’industriel Hochland et la PME du bâtiment Berthold. Les deux poids lourds rassemblent plus 650 salariés alors que la population de la commune s’élève à 1 500 habitants. Une réflexion est d’ailleurs engagée pour apporter des réponses aux besoins de logements des apprentis ou des jeunes actifs afin de lever les freins aux recrutements des entreprises et aux problèmes de mobilité des plus jeunes. Du côté de l’OPH, en 2026, ce sont 16 millions d’euros qui seront engagés dans des travaux de réhabilitation, un chiffre stable par rapport à 2025, mais devrait s’envoler à partir de 2028 compte tenu des différents gros dossiers à l’étude. Avec 9 800 logements pour 18 000 locataires, le bailleur social peut s’enorgueillir d’avoir un taux de vacances bas, en dessous de la moyenne nationale alors même qu’une déprise démographique est observée dans ce département rural.