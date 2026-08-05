Des climatiseurs livrés à l’Ehpad de Bar-le-Duc

Si la canicule d’août 2003 avait conduit les maisons de retraite à s’équiper d’au moins une salle climatisée, force est de constater que le dispositif de protection des résidents a continué de se développer en raison des pics de chaleur, qui se sont multipliés cet été. Le Premier ministre avait d’ailleurs annoncé, le 25 juin dernier, le déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d’euros afin de venir au secours des établissements les plus exposés. C’est le cas en Meuse, avec l’Ehpad la Sapinière de Bar-le-Duc qui a reçu au cœur de l’été, le 19 juillet, quinze climatiseurs mobiles, à la suite d'un accord de financement accordé à l’Agence régionale de santé Grand Est.

Anticiper les futurs épisodes caniculaires

Tous les climatiseurs mobiles ont été installés dans les couloirs et s’ajoutent aux salles de restauration et d’animation déjà climatisées. C’est au moment où les températures étaient en baisse que la livraison a été effective dans cette structure médico-sociale inaugurée en 2022, mais dont l’épisode caniculaire a mis en évidence une forte inertie thermique qui s’est traduite par un refroidissement particulièrement lent. Cette acquisition mise au service de la qualité de vie et de la protection des populations particulièrement fragilisées marque aussi une prise de conscience du changement climatique. L’objectif pour les équipes est d’être prêtes à faire face lors des prochains épisodes caniculaires qui se multiplieront inexorablement dans les prochaines années. Du côté de l'ARS Grand Est, un recensement des dépenses et des besoins est en cours auprès des établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap alors que la répartition d'une enveloppe sera décidée mi-août.