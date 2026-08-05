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Le collège Victor Prouvé de Laxou se dote d’un parking perméable

Dans le cadre de son plan de transition écologique de ses collèges, le Département de Meurthe-et-Moselle est en train d’aménager un parking perméable dans l’établissement Victor Prouvé à Laxou.

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© G.Berger.CD54. Un parking perméable est en train d’être mis en œuvre au collège Victor Prouvé à Laxou.

© G.Berger.CD54. Un parking perméable est en train d’être mis en œuvre au collège Victor Prouvé à Laxou.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 5 août 2026 - Mis à jour le 5 août 2026

Un parking perméable histoire de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, par les temps qui courent c’est loin d’être anodin ! 

Ce dispositif est en train d’être mis en œuvre au collège Victor Prouvé à Laxou. L’opération entre dans le cadre du plan collèges en faveur de la transition écologique mené par le Département de Meurthe-et-Moselle. 

Des dalles drainantes en polyéthylène, fabriquées à partir de matériaux recyclés, sont installées pour permettre cette infiltration optimale. 

«C’est une solution concrète pour une gestion plus durable de l’eau, face aux enjeux du changement climatique», assure l’exécutif départemental. 