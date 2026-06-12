Cette initiative, reconduite après une première édition réussie en 2025, vise à faire découvrir aux jeunes la diversité du tissu économique local. Une dizaine d’entreprises, fédérations professionnelles et associations participeront à cette opération en accueillant des élèves des lycées Hélène-Boucher et Rosa-Parks de Thionville. Plusieurs secteurs d’activité seront représentés, parmi lesquels le bâtiment et les travaux publics, l’industrie, les services à la personne ou encore le transport.

Au cours de cette immersion, les lycéens pourront découvrir différents environnements professionnels, échanger avec des salariés et s’informer sur les parcours de formation menant à ces métiers. L’objectif affiché est de les accompagner dans leur réflexion autour de l’orientation. Le programme prévoit notamment des visites et rencontres au sein de plusieurs entreprises et structures partenaires, dont NGE Travaux Publics, le SDIS, la clinique Ambroise-Paré, le DigitalLab d’ArcelorMittal, CAR Avenue, Keolis et la société ZF.

Des temps d’échange sont également organisés avec des acteurs de la formation professionnelle, parmi lesquels le CFA du BTP Moselle et le Pôle Formation UIMM Industrie. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent renforcer les liens entre le monde économique, les établissements scolaires et les collectivités, afin de mieux faire connaître les métiers et les formations accessibles aux jeunes du territoire.