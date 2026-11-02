La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a demandé lundi une réponse de la préfecture de police sur le parcours demandé dans le centre de Paris pour la manifestation du 5 novembre, estimant qu'une manifestation "doit se voir" et ne "pas se cacher".

Les organisations syndicales, qui appellent tous les salariés du privé, les fonctionnaires, ainsi que les jeunes et les retraités à manifester jeudi pour les salaires et le pouvoir d'achat, ont déposé il y a plusieurs jours une demande à la préfecture de police pour un cortège se rendant de la place de la Bastille à celle de la Concorde, donc traversant le centre de la capitale. Un parcours "simple et classique", a jugé Sophie Binet, interrogée sur France 2.

"Nous attendons toujours la réponse de la préfecture. Ce n'est pas sérieux de travailler dans ces conditions-là. On a besoin d'avoir les parcours à l'avance pour pouvoir les sécuriser, notamment avec la mairie de Paris", a réclamé la dirigeante de la CGT.

Depuis les émeutes et les pillages qui ont eu lieu après la manifestation du 17 octobre, la préfecture de police de Paris a refusé aux manifestants de déambuler samedi dernier et le précédent au coeur de la capitale, n'autorisant que des parcours alternatifs en lisière de la ville.

"C'est inédit qu'on interdise les manifestations dans les centres-villes, ce n'est pas possible. Une manifestation doit pouvoir se voir. On ne va pas se cacher en allant manifester sur le périphérique quand même", a considéré Sophie Binet, rappelant par ailleurs que "plus de 200 manifestations seront organisées" ailleurs qu'à Paris, ainsi que des grèves.