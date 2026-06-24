Cet événement vise à établir un lien direct entre les dirigeants d’entreprises et les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires, permettant ainsi une rencontre authentique et enrichissante. La Communauté « Les entreprises s’engagent » se consacre à l’implication des entreprises dans des démarches sociales, sociétales et environnementales. À travers cet événement, elle espère favoriser le dialogue entre les candidats à l’emploi et les chefs d’entreprise, tout en facilitant la découverte des métiers et des opportunités professionnelles par le biais d’immersions et de stages. Sylvain Reymond, Directeur général du Groupement d’Intérêt Public « Les entreprises s’engagent », soulignera l'importance de cette action pour le développement économique du territoire mosellan.

Le programme de la matinée inclut des échanges entre dirigeants et participants, où chacun pourra partager ses parcours, réussites et aspirations. Cela permettra également d'aborder les défis rencontrés sur le chemin de l’insertion professionnelle. En somme, cet événement constitue une plateforme essentielle pour renforcer les liens entre le monde économique et les jeunes en quête d’opportunités.