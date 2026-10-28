Paul Martinez nommé directeur général de Caux Seine développement

Paul Martinez changera de fonction le 1er novembre 2026. Après deux années passées à la direction du cabinet de Caux Seine agglo aux côtés de Thomas Barrey, il deviendra directeur général de Caux Seine développement (CSD), l’agence de développement économique du territoire.

Durant son passage à Caux Seine agglo, il a notamment travaillé sur les enjeux de réindustrialisation et sur la promotion du territoire. Le développement économique et l’attractivité s’inscrivent dans la continuité de son parcours, marqué par des responsabilités à la tête de structures dédiées, dans des collectivités et comme élu.

À la tête de l'agence de développement économique Caux Seine développement, Paul Martinez entend poursuivre une feuille de route articulée autour de plusieurs priorités : valoriser les actifs du territoire, en particulier le foncier, accompagner la décarbonation et le développement de l’économie circulaire dans l’industrie, mais aussi renforcer l’adaptation du territoire aux risques et au changement climatique.

Autre enjeu affiché : renforcer la place de Caux Seine dans les débats régionaux et nationaux liés aux transformations économiques, technologiques et environnementales. Parmi les sujets identifiés figurent la reconversion du foncier industriel, les mutations des métiers liées à l’intelligence artificielle et l’avenir du commerce de proximité face au développement du e-commerce.

Paul Martinez succède à Gilles Carpentier, qui avait contribué à la création de CSD en 2017.