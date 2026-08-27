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Photosol met en route le 2e plus puissant parc solaire de France

Après sept ans de mise en place, 20 mois de travaux et 150 millions d’investissement, le groupe Rubis Photosol a inauguré cet été le deuxième plus puissant parc solaire de France, sur l’ancienne base
aérienne de Creil. Il est désormais en marche.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>C'est le plus grand projet réalisé du groupe Rubis Photosol et aussi l’un des plus importants de France en faveur de la transition énergétique. Sur l’ancienne base aérienne de Creil - qui a mis fin à son activité en 2016 dans le cadre du plan de transformation des Armées dans le but de rationaliser les bases aériennes – s’étendent désormais 350 000 panneaux photovoltaïques. «<em>Notre filière ose et fait de grands projets</em>, exprime Alix Lajoie, présidente de Rubis Photosol. <em>Ce parc est une expérience fondatrice de notre trajectoire industrielle et une réussite collective aussi mémor.

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