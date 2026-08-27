Photosol met en route le 2e plus puissant parc solaire de France

Aménagement
Nancy : un appel à projets lancé pour une œuvre d’art au futur collège du Plateau de Haye
26/08/2026 Julie Clessienne
Nancy (54)
Après sept ans de mise en place, 20 mois de travaux et 150 millions d’investissement, le groupe Rubis Photosol a inauguré cet été le deuxième plus puissant parc solaire de France, sur l’ancienne base
aérienne de Creil. Il est désormais en marche.
La centrale possède 350 000 panneaux solaires. © Rubis Photosol
Alix Lajoie, présidente de Rubis Photosol. © Eloïse Le Névanic
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