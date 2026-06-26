Le 12 juin dernier, Christian Robbe-Grillet, sous-préfet de l’arrondissement de Bar-le-Duc, s’est rendu à Velaines afin d’échanger avec le nouveau maire, Thierry Marchal, et de faire le point sur plusieurs projets soutenus par l’État. Cette visite a notamment permis de découvrir la médiathèque «L’Oiseau Lire», un équipement culturel de plus de 200 m² conçu comme un espace de lecture, de rencontres et d’animations ouvert à l’ensemble de la population. Pour sa construction, son équipement, l’acquisition de collections et l’élargissement de ses horaires d’ouverture, l’État a mobilisé plus de 741 000 euros. Cette réalisation s’inscrit dans une dynamique plus large d’investissement public engagée sur la commune. Entre 2021 et 2026, neuf projets ont bénéficié d’un accompagnement financier de l’État pour un montant global supérieur à 1,03 million d’euros. Parmi eux figurent la réhabilitation du bar-restaurant Le Romarin, destinée à maintenir une activité commerciale de proximité, la requalification de la rue de la Petite Velaines, la création d’un skate-park à destination des jeunes, l’installation de dispositifs de vidéoprotection ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques visant à réduire la consommation énergétique des équipements publics. La visite s’est achevée sur le chantier de la déviation de la RN135, une infrastructure estimée à plus de 79 millions d’euros, dont l’objectif est d’améliorer la fluidité du trafic, la sécurité routière et l’accessibilité du territoire.

Les investissements publics au cœur de la revitalisation des territoires

L’exemple de Velaines illustre une dynamique nationale où les investissements publics demeurent essentiels au développement des communes rurales. Malgré des contraintes budgétaires croissantes, les aides de l’État permettent de financer des projets structurants dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, des services publics et de la culture. Ces investissements soutiennent l’activité des entreprises locales tout en renforçant l’attractivité des territoires.