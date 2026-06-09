Le groupe Vitalliance prévoit 239 embauches en Bourgogne-Franche-Comté en 2026, dans le cadre d’un dispositif national de 11 000 recrutements d’auxiliaires de vie. L’entreprise est déjà implantée dans la région, notamment en Saône-et-Loire, où elle dispose d’agences locales. Cette présence s’inscrit dans un maillage territorial large, avec plus de 200 agences en France réparties dans 76 départements.



Acteur majeur du secteur, Vitalliance emploie environ 13 500 salariés, dont 12 000 auxiliaires de vie. Depuis sa création en 2003, le groupe accompagne près de 15 000 bénéficiaires, à domicile ou en habitat partagé. Le volume de recrutements reste élevé, avec près de 900 embauches mensuelles et plusieurs milliers déjà réalisées en début d’année.

Formation et attractivité des métiers

L’entreprise met en avant une stratégie combinant recrutement et fidélisation. La majorité des contrats proposés sont en CDI, complétés par différents dispositifs de primes liés aux missions ou à la cooptation. L’objectif est de stabiliser les équipes dans un secteur marqué par des tensions persistantes.



La formation constitue également un levier central. Le CFA Unifadom, rattaché au groupe, forme plusieurs milliers d’alternants chaque année et qualifie environ 700 auxiliaires de vie par an. Avec un taux d’insertion annoncé de 82 %, le dispositif vise à renforcer l’attractivité du métier. Dans un contexte national de réflexion sur l’autonomie, ces recrutements doivent répondre à une demande croissante de maintien à domicile et au besoin de professionnels qualifiés.