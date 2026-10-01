Ils marchent moins de 15 minutes par jour, ne prennent pas les transports en commun ni la voiture: près d'un million de seniors sont "assignés à résidence" en France, alertent jeudi les Petits frères des pauvres, un nombre amené à croître avec le vieillissement de la population.

"Certains domiciles deviennent des prisons", dénonce Yann Lasnier, délégué général de l'association. "On connait tous des cas dans notre entourage", ajoute-t-il, appelant les pouvoirs publics à se saisir du sujet.

L'association a fait mener une étude auprès d'un échantillon national représentatif de 1.824 personnes de 60 ans et plus. Elle constate ainsi que 5% d'entre elles vivent "assignées à résidence". Les plus âgées et les plus modestes sont davantage concernées par cette situation, synonyme de grande solitude.

Michel, 88 ans, a vécu plus de quarante ans dans sa maison située dans un village en Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté). Désormais malvoyant, il ne sort seul que pour aller voir les poules qu'il élève sur son terrain. "Je supporte la situation, je n'ai pas le choix", confie-t-il à l'AFP. En l'absence de transport en commun, il dépend de sa petite fille pour l'emmener en voiture le samedi retrouver son frère dans une ville voisine.

Isolement

Les difficultés à se déplacer fragilisent progressivement les liens sociaux des personnes âgées et conduisent à leur exclusion sociale, souligne le rapport qui recommandent aux politiques de mener un travail d'adaptation des logements et des espaces publics.

Ainsi, 2,5 millions de personnes âgées ont déclaré avoir déjà renoncé, au cours des douze derniers mois, à voir des proches faute de moyens de locomotion, projette l'étude. Certains renoncent aussi à des soins pour les mêmes raisons.

Les difficultés pour se déplacer sont liées à la fois à la condition physique de la personne et à son cadre de vie.

Près de la moitié des personnes interrogées disent souffrir de douleurs handicapantes à leur mobilité. Des trottoirs dégradés, l'absence de bancs et le manque de transports en commun constituent également des obstacles.

Parfois, il s'agit aussi de freins psychologiques, un déplacement pouvant être perçu comme une prise de risque.

A Marseille, Rita, 82 ans, se "force" à sortir régulièrement pour "rencontrer des gens", malgré son appréhension. "Il faut faire attention à tout", souligne-t-elle auprès de l'AFP. "Des gens vous bousculent, une fois, un gentil monsieur m'a aidée à traverser puis a mis sa main dans mon sac... Il y a des dangers", estime cette octogénaire, qui n'a pas de famille et dont les amis vieillissent aussi.

Adaptation "urgente

Au total, selon l'étude, plus de trois millions de personnes âgées se sentent isolées en raison de leurs possibilités limitées de se déplacer.

"La société omet totalement les plus âgés, elle ne les intègre pas dans les politiques d'urbanisme et de mobilité", pointe à l'AFP Mélissa Asli Petit, sociologue spécialiste du vieillissement et autrice de "S'autoriser à vieillir". "Il est urgent de se pencher sur le sujet, d'autant que ces millions de personnes isolées pourraient rapidement devenir plus nombreuses".

Le nombre global de seniors va croître rapidement dans les années à venir, du fait de l'avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom. Les plus de 65 ans pourraient représenter 26,6% de la population en 2040, contre 22,2% aujourd'hui, d'après une projection récente de l'Institut national de la statistique (Insee).

Les Petits frères des pauvres appellent notamment à mettre en place un "plan piéton" pour rénover les trottoirs et créer des espaces publiques accessibles et confortables (avec des bancs, zones d'ombre, toilettes). Ils préconisent également de favoriser la "mobilité solidaire", par exemple le transport à la demande.

Certaines villes, particulièrement concernées par le vieillissement de leur population, prennent déjà ce genre d'initiatives, comme Autun en Saône-et-Loire. Labellisée "ville amie des aînés", cette commune a, entre autres, installé des bancs avec accoudoirs pour pouvoir se relever facilement et créé un tiers lieu consacré au vieillissement proposant différentes activités.