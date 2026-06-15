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Prévention des risques incendie et explosion : une rencontre proposée par l’UIMM Côte-d’Or

L’UIMM Côte-d’Or organise le 29 juin prochain une nouvelle rencontre de son Club QHSE consacrée à la prévention des risques incendie et explosion. Cette session permettra d’aborder les obligations des employeurs ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité.

© UIMM 21

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 15 juin 2026


Les risques d’incendie et d’explosion constituent un enjeu important pour les entreprises industrielles, tant pour la sécurité des salariés que pour la continuité des activités. Dans ce contexte, l’UIMM Côte-d’Or propose à ses adhérents une nouvelle session de son Club QHSE. La rencontre se déroulera le lundi 29 juin 2026, de 15 h à 17 h, à la Maison des Entreprises.

Faire le point sur les obligations et les mesures de prévention

Cette réunion sera l’occasion d’aborder plusieurs aspects liés à la prévention des risques incendie et explosion. Les participants pourront notamment échanger autour des obligations de l’employeur en matière de sécurité, des mesures de protection adaptées aux différents environnements de travail ainsi que des bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien.

Au-delà des aspects réglementaires et techniques, la rencontre prévoit un temps d’échange entre les participants. Les industriels présents pourront partager leurs problématiques de terrain, leurs retours d’expérience ainsi que les actions mises en place au sein de leurs structures. L’animation de cette rencontre sera assurée par Lucile Duthu, consultante QHSE.