



Les risques d’incendie et d’explosion constituent un enjeu important pour les entreprises industrielles, tant pour la sécurité des salariés que pour la continuité des activités. Dans ce contexte, l’UIMM Côte-d’Or propose à ses adhérents une nouvelle session de son Club QHSE. La rencontre se déroulera le lundi 29 juin 2026, de 15 h à 17 h, à la Maison des Entreprises.

Faire le point sur les obligations et les mesures de prévention

Cette réunion sera l’occasion d’aborder plusieurs aspects liés à la prévention des risques incendie et explosion. Les participants pourront notamment échanger autour des obligations de l’employeur en matière de sécurité, des mesures de protection adaptées aux différents environnements de travail ainsi que des bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien.

Au-delà des aspects réglementaires et techniques, la rencontre prévoit un temps d’échange entre les participants. Les industriels présents pourront partager leurs problématiques de terrain, leurs retours d’expérience ainsi que les actions mises en place au sein de leurs structures. L’animation de cette rencontre sera assurée par Lucile Duthu, consultante QHSE.







