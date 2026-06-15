Stages en entreprise : la Normandie mobilise ses entreprises

En Normandie, la préparation de la campagne de stages mobilise plusieurs partenaires institutionnels et économiques. Aux côtés de MEDEF Normandie, CREFOP Normandie, Académie de Normandie et Agence de l'Orientation et des Métiers de Normandie ont élaboré un cadre opérationnel destiné aux TPE et PME. L’objectif est de sécuriser l’accueil des élèves et de fluidifier l’organisation dans un calendrier resserré.

Le dispositif repose sur un ensemble d’outils pratiques à destination des employeurs : fiches de préparation, documents d’évaluation, rappels réglementaires liés à l’accueil de mineurs et consignes en matière de sécurité. Pour les entreprises, notamment les plus petites structures, cette ingénierie vise à réduire les coûts organisationnels indirects liés au tutorat et à limiter les risques juridiques.

Un enjeu national de compétitivité et de sécurisation des compétences

Au niveau national, la généralisation des stages d’observation s’inscrit dans une stratégie plus large de rapprochement entre système éducatif et économie réelle. Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché du travail, ces immersions précoces constituent un outil de pré-recrutement indirect, permettant aux entreprises de détecter des profils et d’anticiper leurs futurs besoins en compétences, limitant ainsi les coûts liés au recrutement et à la formation initiale.