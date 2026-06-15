Cette évolution s’inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau LE MET’, qui dessert les 46 communes de l’Euro-Métropole de Metz et environ 230 000 habitants. L’objectif est de renforcer la qualité de service dans un contexte de forte fréquentation, avec près de 24 millions de déplacements enregistrés en 2024. Matawan, entreprise fondée à Mâcon en 2012, déploie sa solution SaaS WanReport afin de centraliser et de fiabiliser les données liées aux 1 076 points d’arrêt. L’outil permet d’unifier les référentiels et d’améliorer la cohérence de l’information diffusée aux voyageurs, du départ jusqu’à l’arrivée.

Une gestion numérique au service des usagers

La plateforme met en place une base de données unique regroupant arrêts, infrastructures et équipements, avec un suivi actualisé en temps réel. Cette organisation facilite la coordination entre les acteurs du réseau et renforce le pilotage opérationnel. Les interventions de maintenance peuvent être anticipées, améliorant ainsi la continuité du service. Le déploiement des fonctionnalités se poursuivra progressivement jusqu’en 2027, avec un premier module consacré à la gestion des perturbations attendu avant l’été.



«Le choix de Matawan s’inscrit dans notre ambition de faire du réseau LE MET’ la vitrine d’une mobilité territoriale modernisée. C’est une étape structurante pour améliorer l’expérience voyageurs et accompagner les transitions numériques du secteur des transports», explique Maena Nevalcoux, Responsable Information Voyageurs et Expérience Clients - LE MET’. Matawan s’inscrit ainsi dans une logique de mobilité intégrée, connectant les différents modes de transport au service des usagers.