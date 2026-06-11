François Grosdidier, maire de Metz et président de QuattroPole, Wolfram Leibe, vice-président de QuattroPole et maire de Trèves, Maurice Bauer, premier Echevin de la Ville de Luxembourg, et Uwe Conradt, maire de Sarrebruck, soulignent l'importance d'une desserte dans la capitale de la Sarre. Actuellement, seule une liaison directe existe, passant par Francfort et Strasbourg, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer les connexions entre ces deux capitales.

La Deutsche Bahn et la SNCF ont effectué une évaluation qui favorise le tracé passant par Sarrebruck. Ce projet pourrait favoriser des échanges accrus dans la région, où plus de 236 000 travailleurs traversent quotidiennement les frontières. De plus, la création de cette nouvelle ligne est perçue non seulement comme un atout économique, mais aussi comme une opportunité de développement touristique pour les villes de la Grande Région.

La coopération entre Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves vise à générer des synergies bénéfiques pour l'attractivité économique locale. En résumé, le soutien de QuattroPole à cette liaison directe représente une avancée significative pour l'intégration européenne et le développement régional.