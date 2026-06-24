Ramery accompagne les collectivités dans leurs projets d’aménagement

Fondé en 1972, Ramery, spécialiste des métiers de la construction et des travaux publics, a fait de la proximité un marqueur majeur de sa stratégie de développement. Aujourd’hui, l’entreprise familiale compte 80 agences en France et quelque 3 000 salariés. «Nous sommes présents dans la Somme depuis plus de 20 ans. Le site d’Amiens, créé il y a une quinzaine d’années, est spécialisé dans les travaux publics et compte une quarantaine de collaborateurs. Dans les mêmes locaux, nous avons aussi une entité dédiée à la construction, ce qui nous permet d’apporter une vision globale à nos clients», détaille Amaury Bègue, directeur de l’agence d’Amiens.

Intervenant dans la Somme, mais aussi dans le nord de l’Aisne et sur une partie de l’Oise, Ramery réalise des chantiers liés à la mobilité (routes, voiries, parkings), à l’assainissement (gestion des eaux usées et pluviales), au terrassement, à l’aménagement urbain (revêtements, pavages, bétons décoratifs) ou encore aux mobilités douces. «Les collectivités locales représentent 50% de notre activité. Notre objectif, comme avec l’ensemble de nos clients, est de les accompagner de façon optimale dans leurs projets, en leur proposant les meilleures solutions techniques tout en prenant en compte leurs contraintes budgétaires», résume Amaury Bègue.

La confiance, un capital qui se construit dans la durée

Pour cela, l’agence Ramery d’Amiens a bâti sa relation avec les collectivités sur un triptyque : proximité, pédagogie et réactivité. «Nous sommes très présents sur le terrain et nous allons régulièrement à la rencontre des élus. Le Congrès des maires de la Somme est d’ailleurs un rendez-vous incontournable pour nous. Nous pouvons prendre le temps de faire connaissance avec les nouveaux élus, d’échanger sur les projets à venir ou sur les problématiques rencontrées», note le directeur de l’agence amiénoise qui compte aussi sur la qualité des travaux réalisés et le bouche à oreille.

«Notre meilleure vitrine reste les chantiers que nous réalisons et l'expertise de nos équipes» souligne-t'il. À cette réputation par les actes s'ajoute un rôle de conseil : l'agence accompagne les élus dans la gestion durable de leur patrimoine de voirie. Face à des budgets contraints, elle défend d’ailleurs une logique d’actions préventives. «Une infrastructure qui n’est pas entretenue régulièrement se dégrade plus vite et finit par coûter bien davantage», note-t-il.

Offrir une réelle expertise technique

Outre ce dialogue régulier, qui permet de mieux appréhender les besoins et les attentes des collectivités locales, l’agence Ramery d’Amiens se distingue également par son laboratoire intégré, un outil rare dans le paysage des agences régionales de travaux publics. «C’est un atout qui nous offre la possibilité de proposer des solutions innovantes. En fonction de la nature du sol ou du trafic, par exemple, nous pouvons apporter une réponse optimisée, tant sur le plan technique que budgétaire», explique Amaury Bègue. Le laboratoire intervient également en phase de chantier pour les contrôles qualité et, si nécessaire, après les travaux.

Depuis plusieurs années, Ramery s’est aussi emparé des enjeux environnementaux. «Nous cherchons à favoriser davantage la réutilisation des matériaux afin d’éviter la surconsommation de ressources naturelles» précise-t-il. Là encore, l’agence amiénoise dispose de réponses adaptées à la réalité financière de ses clients. «Les infrastructures durables peuvent représenter un surcoût, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous pouvons, par exemple, aller vers des revêtements à froid qui respectent l’environnement tout en étant moins coûteux que les techniques classiques», analyse Amaury Bègue, qui partage la même ambition que les collectivités locales : contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants.

«Notre ambition aujourd’hui est de continuer à être bons dans nos cœurs de métier. Cela passe par le renforcement de nos équipes, nous cherchons d’ailleurs des maçons, des conducteurs d’engins, des chefs d’équipes et de chantiers, mais aussi en apportant à nos clients des approches différentes, plus innovantes, plus durables et plus performantes», conclut Amaury Bègue.