Rouen : SysFarm poursuit son développement agricole

Le Medef Normandie a récemment consacré un nouvel épisode de son opération «Elles changent le monde» à SysFarm. Créée il y a cinq, l'entreprise a développé des outils numériques destinés à aider les agriculteurs à réduire l'impact environnemental de leurs activités. La société a notamment conçu ScopeFarm, un logiciel permettant de réaliser des bilans carbones agricoles et d'identifier des pistes d'amélioration pour les exploitations.

Au fil de son développement, SysFarm a élargi son réseau de partenaires. L'entreprise a indiqué travailler avec 79 coopératives agricoles et accompagner près de 4 000 exploitations spécialisées dans les grandes cultures et l'élevage. Grace aux différent outils déployés par l’entreprise, près d'un million de tonnes de dioxyde de carbone pourraient être évitées. L'entreprise intervient également dans la création de crédits carbone certifiés. Cette activité permet aux agriculteurs engagés dans des démarches de réduction des émissions de bénéficier de financements complémentaires.

Agriculture française face au défi carbone

À l'échelle nationale, la décarbonation de l'agriculture constitue un enjeu économique majeur. Le secteur agricole représentait environ 19% des émissions françaises de gaz à effet de serre selon les données du ministère de la Transition écologique. Pour atteindre les objectifs climatiques fixés par la France et l'Union européenne, de nombreux dispositifs encouragent désormais le développement de pratiques agricoles plus sobres en carbone. Le marché volontaire du carbone agricole connaît ainsi une progression régulière. Les exploitants peuvent obtenir des revenus additionnels grâce à la vente de crédits carbone issus d'actions telles que la réduction du travail du sol, l'amélioration de l'alimentation animale ou encore le stockage du carbone dans les sols.