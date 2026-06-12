Le Fourgon, une entreprise française spécialisée dans la livraison de boissons et produits quotidiens consignés, annonce le lancement de sa première campagne d'affichage outdoor, marquant une étape importante dans son développement. Après cinq ans d'expansion qui ont permis à l'entreprise de couvrir 45% du territoire français, soit plus de 3 000 villes, elle a fusionné avec La Tournée en décembre 2025, lui ouvrant ainsi les portes de l’Île-de-France. Cette campagne s'étendra sur cinq villes françaises déjà desservies par Le Fourgon.

La mission de l'entreprise est claire : démocratiser la consommation sans déchet en fournissant des produits réutilisables et en favorisant les circuits courts. La campagne, qui se déroulera en deux vagues, débutera en juin dans trois métropoles : Nantes, Lille et Rennes. Ces villes sont déjà des territoires où Le Fourgon est implanté et où l’entreprise a permis le réemploi de près de 22 millions de contenants au total, dont plus de 18 millions à Lille, 2 millions à Nantes et 1,5 million à Rennes, tout en réunissant plus de 38 000 clients à l’échelle nationale.

À la rentrée de septembre, Strasbourg et Lens rejoindront la liste des villes ciblées par la campagne. Le message créatif élaboré par les agences Customer Service et Tyers met en avant les produits consignés comme des super-héros du quotidien, avec des personnages comme Captain Compote et Captain Quinoa, illustrant ainsi le concept de réutilisation avec humour et originalité. Cette approche vise non seulement à sensibiliser le public sur l'importance du consigné mais aussi à rendre cette pratique plus attrayante.