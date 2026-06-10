Sur les 6 426 candidats inscrits à la session 2025 du brevet des collèges, 1 565 élèves ont décroché la mention «Très Bien». Ce niveau de réussite est présenté comme le reflet d’un travail régulier et d’un investissement constant tout au long du cycle scolaire. Afin de valoriser ces performances, le Département a organisé un événement officiel le 30 mai 2026 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. La cérémonie s’est déroulé en présence du président André Accary, et de la vice-présidente en charge de l’éducation, Mathilde Chalumeau.

Un rendez-vous pour la jeunesse et les familles

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche désormais régulière visant à mettre en avant les parcours scolaires les plus solides. Les élèves, accompagnés de leurs familles, ont été accueillis dans un cadre collectif et festif. Au-delà de l’aspect symbolique, l’événement avait pour objectif de reconnaître les efforts fournis et de renforcer la valorisation de la réussite éducative sur le territoire. Chaque lauréat a reçu un ensemble de distinctions comprenant un diplôme, un sac de sport et un tee-shirt.

Encourager la poursuite des parcours

À travers cette initiative, la collectivité locale affirme sa volonté de soutenir la réussite des collégiens et de promouvoir l’excellence scolaire. L’événement met également en avant une dynamique d’accompagnement des jeunes dans la construction de leur avenir, en soulignant l’importance de la persévérance et de l’ambition dans les parcours éducatifs. Les responsables départementaux ont adressé leurs félicitations à l’ensemble des élèves distingués et les ont encouragés à poursuivre leurs efforts dans la suite de leur scolarité.