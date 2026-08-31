Le SDIS de Saône-et-Loire innove avec Firebot, une application conçue pour accompagner les sapeurs-pompiers avant le déploiement de NexSIS, prévu à la mi-septembre. Présentée comme une première en France, cette solution conversationnelle doit faciliter l’accès aux informations liées au futur système de gestion opérationnelle. Elle complète les formations et les ressources déjà mises à disposition des agents.



Concrètement, les utilisateurs peuvent poser leurs questions directement à l’application. Firebot recherche ensuite les réponses dans la base documentaire du SDIS 71. Celle-ci regroupe notamment les référentiels, procédures, ressources et éléments du règlement opérationnel. L’objectif est de permettre aux agents de retrouver rapidement une information fiable tout en renforçant leur connaissance de NexSIS.

Une IA sous contrôle

Développée en France, Firebot repose sur une intelligence artificielle dite souveraine. Le dispositif vise ainsi à conserver la maîtrise des données et des documents utilisés pour générer les réponses. Son utilisation quotidienne doit également permettre d’améliorer progressivement la qualité des réponses fournies.



Le SDIS 71 envisage déjà d’élargir les usages de l’outil. À terme, Firebot pourrait accompagner les pompiers sur certaines problématiques opérationnelles, à partir des seules doctrines et références internes du service. Cette évolution reste conditionnée à la fiabilité et à l’adaptation de l’outil aux besoins du terrain.