Le Département de Saône-et-Loire, en partenariat avec l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, lance une enquête auprès des habitants concernés par les dispositifs d’autonomie. Cette démarche accompagne la mise en place du Service public départemental de l’autonomie (SPDA). Elle vise à mieux connaître les attentes des personnes de 60 ans et plus, des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants concernant les dispositifs existants.



Le questionnaire porte notamment sur l’accès à l’information, les aides à domicile, les soins médicaux et les prestations financières. Les réponses doivent permettre de repérer les besoins des usagers et les éventuelles évolutions à apporter aux services proposés. Cette consultation s’inscrit dans une démarche visant à mieux adapter l’accompagnement aux situations rencontrées par les personnes concernées et leurs familles.

Un questionnaire ouvert jusqu’au 15 octobre

Les personnes concernées et leurs proches aidants peuvent participer à cette enquête en ligne jusqu’au jeudi 15 octobre 2026 inclus. Le questionnaire, accessible en ligne, nécessite environ dix minutes pour être rempli. Les réponses recueillies sont annoncées comme strictement confidentielles.



La participation doit permettre au Département et à l’ARS de disposer d’informations sur les difficultés rencontrées et les attentes des usagers en matière d’autonomie. Les résultats pourront ainsi contribuer à orienter l’évolution des aides et des services dans le département.



