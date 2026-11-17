Comment les ports territoriaux peuvent-ils faire face au défi climatique et accélérer leur décarbonation tout en préservant leur rôle économique ? C'est la question qui était au cœur de la 5e Conférence des ports, organisée le 6 novembre par le Département de la Seine-Maritime au Palais Bénédictine, à Fécamp. Près de 100 élus, gestionnaires portuaires, professionnels de la mer, chercheurs et représentants économiques ont participé aux échanges.

Une mobilisation au-delà des collectivités locales

En Normandie, le niveau de la mer s'élève d'environ 3 millimètres par an et le recul du trait de côte atteint jusqu'à 40 centimètres par an sur la Côte d'Albâtre. Des évolutions qui exposent directement les infrastructures portuaires.

Pour Alain Bazille, vice-président du Département chargé des infrastructures, des ports et du littoral, l'adaptation nécessitera des investissements considérables. «Les montants qui devront être mobilisés dans les prochaines décennies se chiffreront en dizaines, voire en centaines de millions d'euros à l'échelle de notre façade maritime.» Un effort financier que les collectivités ne pourront assumer seules selon l'élu. «L'adaptation de nos ports constitue une nécessité locale, elle relève avant tout d'un intérêt national», a-t-il insisté, appelant à une «mobilisation forte de l'État, de l'Europe et de l'ensemble des partenaires publics».

60 millions d'euros pour les quatre ports départementaux

La coopération constitue l'un des leviers avancés pour répondre à ces enjeux. Cette coopération est déjà à l'œuvre au sein du Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime (SMPSM), qui rassemble les ports du Tréport, de Fécamp, de Saint-Valery-en-Caux et le port de pêche du Havre. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2025, cette gouvernance mutualisée a présenté sa stratégie 2025-2035 et son programme d'investissements de 60 millions d'euros.

Les échanges ont également porté sur l'adaptation des villes portuaires à la montée des eaux. La Stratégie littoral 76, feuille de route collective validée en 2025 qui concerne 140 kilomètres de côtes et 39 communes, constitue un cadre d'action pour anticiper le recul du trait de côte et les risques de submersion marine. Par ailleurs, Fécamp fait partie des trois territoires pilotes français du programme «villes garde-côte», qui expérimente le concept de villes éponges pour mieux gérer les eaux pluviales.

Décarboner la flotte de pêche

Autre piste explorée : le transport maritime à propulsion vélique, c'est-à-dire utilisant la force du vent. La députée Agnès Firmin Le Bodo a notamment présenté le cadre législatif adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 pour accélérer son développement.

La décarbonation de la pêche a également fait l'objet d'une table ronde autour de l'étude «Pêche 4 Ever». Celle-ci formule 51 enseignements et 82 recommandations, avec notamment le biodiesel identifié comme solution de transition. Ces travaux doivent alimenter une future feuille de route pour décarboner la flotte de pêche.

Green Marine Europe

Autre point évoqué lors de cette journée, les ports de la Seine-Maritime ont intégré en 2026 la première cohorte européenne de ports labellisés Green Marine Europe. Une démarche qui, selon Alain Bazille, «illustre pleinement cette recherche de performance globale, à la fois économique, environnementale et sociétale».

La formation et la recherche ont également été identifiées comme des leviers pour accompagner l'évolution des métiers portuaires et soutenir l'innovation. En clôture, Alain Bazille a rappelé que «les défis qui nous attendent sont complexes. Aucun acteur, aucun port, aucune collectivité ne pourra relever ces défis seul».