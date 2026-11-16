C'est la 5ème édition de cet événement national, décliné localement sur le Littoral et dans l'Arrageois. Ce moment permet aux collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi demandeurs d'emplois en reconversion, de s'orienter dans le monde professionnel, en découvrant plusieurs métiers et filières. Un premier temps est organisé de 13h30 à 16h30 pour les élèves. Ils sont plus de 1 300 à s'y rendre. A partir de 16h30, l'événement est ouvert à tous.

Au programme de ce mardi 17 novembre : des entretiens personnalisés avec des conseillers d'orientation, des rencontres avec des professionnels de divers secteurs d'activités, des moments de découverte des métiers avec des équipements de réalité virtuelle, ainsi que des tests et quizz d'orientation. Pour les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion professionnelle, France Travail et La Fabrique Défi seront présentes. À 18h, Proch'emploi Pays du Calaisis organise un «circuit court» : une rencontre entre demandeurs d'emplois et entreprises qui recrutent.

Une cinquantaine d'entreprises présentes

53 entreprises seront présentes pour faire découvrir leurs métiers, ainsi que neufs professionnels de l'orientation. Parmi elles, Eiffage Route, le BTP CFA Hauts-de-France, Laho, Guy Hoquet, l'Ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer, l'Armée de Terre, EDF, Interor, le Port de Boulogne-Calais, etc... Cet événement s'inscrit dans le cadre du Mois de la découverte des Métiers, organisé par CCI France. Il est également labellisé Semaine de l'Industrie, qui se déroule depuis le 16 novembre jusqu'au 22.

Mardi 17 novembre à partir de 13h30 à la CCI de Calais, boulevard Gambetta. Infos ici.