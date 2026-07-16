Somme : le BTP CFA Picardie accueillera les sélections WorldSkills

Le BTP CFA Picardie, site de la Somme, a été retenu pour accueillir les sélections régionales de la 49ᵉ édition des WorldSkills France, organisées par la Région Hauts-de-France avec Proch'Orientation. Une réunion de préparation s'est tenue le 30 juin afin de lancer l'organisation de cet événement qui réunira les meilleurs jeunes candidats de la région dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Les compétitions se dérouleront dans 14 spécialités notamment la maçonnerie, la charpente, la couverture, la menuiserie, la plomberie, l'installation électrique, le carrelage, la peinture, l'ébénisterie ou encore la construction digitale. Cette étape régionale permettra de départager les compétiteurs avant les phases suivantes du concours national.

Une édition tournée vers l'environnement

Au-delà de la compétition, cette 49ᵉ édition mettra l'accent sur les enjeux environnementaux. Les organisateurs prévoient une organisation visant à réduire l'impact des épreuves, notamment par le réemploi et le recyclage des matériaux, le recours aux circuits courts ainsi que la promotion des mobilités douces.

L'événement aura également une vocation de sensibilisation auprès du grand public. Des espaces d'information permettront aux visiteurs, en particulier aux élèves et aux jeunes en orientation, de découvrir les métiers du BTP, les formations proposées et les perspectives d'emploi du secteur. La présence de Proch'Orientation contribuera à accompagner cette démarche de découverte des métiers, tandis que le BTP CFA Picardie se prépare à accueillir les candidats dans ses ateliers pour cette nouvelle édition des WorldSkills.