SpaceX officialise son entrée en Bourse record pour vendredi

SpaceX a officialisé jeudi le début de sa cotation vendredi dans un document publié par le régulateur américain, la SEC, dernière étape avant la plus importante entrée en Bourse de l'Histoire.

Le premier jour de cotation pour les entreprises de premier plan voit systématiquement leurs dirigeants venir sonner symboliquement la cloche à l'ouverture de la séance, en l'occurrence à Times Square, siège du Nasdaq, la Bourse électronique qui va accueillir SpaceX.

Selon le compte spécialisé Elon Musk's Jet Tracking sur Bluesky, le patron de SpaceX Elon Musk est arrivé dans la région de New York dès mardi.

L'entreprise a confirmé jeudi son objectif de lever 75 milliards de dollars lors de l'opération, soit le triple de la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, celle du pétrolier Saudi Aramco en 2019.

Le groupe de Starbase (Texas), a la possibilité d'émettre plus d'actions que prévu, selon la demande, ce qui ferait monter la cagnotte à 86 milliards au maximum.

SpaceX est désormais valorisé 1.765 milliards de dollars, soit plus que les 1.700 milliards du groupe saoudien à l'époque, ce qui en ferait, d'ores et déjà, l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde.

Malgré ces chiffres mirobolants, "il y a une bonne chance que le cours de l'action bondisse" vendredi une fois cotée, prévient Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride.

"Il semble que la demande des investisseurs institutionnels représente le quadruple des titres qui vont effectivement leur être vendus", ajoute l'universitaire.

Coloniser Mars

SpaceX est à ce point sûr de son fait qu'il a décidé, selon CNBC, d'attribuer quasiment un tiers (30%) des actions nouvelles à des investisseurs individuels, une proportion très inhabituelle.

Mais cela devrait être, malgré tout, largement insuffisant, les petits porteurs étant prêts à engloutir jusqu'à 100 milliards de dollars de titres, selon l'agence Bloomberg.

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk, celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

C'est aussi un groupe dont la croissance a ralenti l'an dernier et qui a perdu près de cinq milliards de dollars en 2025, lesté par des investissements massifs dans l'IA.

"Si vous regardez les comptes", estime Jay Ritter, "il n'y a aucun moyen de justifier une telle valorisation. (...) Mais le marché ne ferait pas ça s'il ne croyait pas un minimum aux projections optimistes" de SpaceX.

Ce que vend Elon Musk aux investisseurs, bien plus que les activités qui rapportent déjà, comme le lanceur Falcon ou le réseau internet Starlink, c'est un potentiel et des marchés qui n'existent pas encore, comme celui des centres de données dans l'espace.

Aucune autre entreprise de cette taille ne parle de coloniser la Lune ou Mars comme le fait SpaceX.

Un accueil favorable à Wall Street vendredi pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a appelé mercredi le gendarme des marchés, la SEC, à suspendre cette entrée en Bourse le temps de vérifications pour s'assurer que les investisseurs ne sont pas floués.

Vendredi, le groupe Stop Funding Billionaires (Stop au financement des milliardaires) organise un rassemblement pour dénoncer cette levée de fonds qui va, entre autres, donner "plus de dollars à l'autoritarisme", en référence au soutien financier d'Elon Musk à Donald Trump.

Jeudi, des opposants ont installé, juste devant le siège du Nasdaq, un bonhomme gonflable obèse d'environ 10 m de haut à l'effigie de l'entrepreneur, torse nu et coiffé d'une casquette.

"Le Grok de SpaceX crée (des images) pédopornographiques IA", était inscrit dans le dos et sur le ventre du personnage de baudruche.

Le slogan faisait référence à l'utilisation de l'interface d'IA de xAI, baptisée Grok, par des internautes pour produire des images de femmes et d'enfants dévêtus, postées sur le réseau social X.

Début janvier, sous la pression, la plateforme s'est engagée à bloquer la création de ces contenus, mais plusieurs observateurs ont montré que cela était encore possible.

Pour autant, que ce soit les sceptiques ou les critiques des positions publiques très à droite d'Elon Musk, rien ne semble en mesure de ternir le triomphe annoncé du milliardaire vendredi.