Taïwan: le président projette un budget de défense record en 2027

Le gouvernement taïwanais va proposer des dépenses de défense record pour 2027, a annoncé lundi le président Lai Ching-te, au moment où l'île fait face à une pression militaire croissante de la part de la Chine.

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays dans le monde augmentent leurs dépenses de défense face à l'intensification des conflits et aux inquiétudes croissantes concernant l'engagement des Etats-Unis dans la région Asie-Pacifique.

La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et menace de recourir à la force pour prendre le contrôle de cette île de 23 millions d'habitants. Afin de se préparer à un tel scénario, Taïwan a procédé début août à des exercices militaires, les plus importants jamais effectués.

"Le budget total de la défense pour l'année prochaine - incluant à la fois le budget annuel et le budget spécial - dépassera pour la première fois 1.000 milliards de dollars taïwanais, pour atteindre 1.122,5 milliards de dollars taïwanais" (30,41 milliards d'euros), a indiqué M. Lai dans un communiqué publié par la présidence.

Les dépenses de défense représenteront plus de 3% du PIB, "ce qui démontre la détermination de Taïwan à renforcer ses capacités d'autodéfense", a déclaré le chef de l'Etat.

"Investir dans la défense nationale, c'est investir dans la paix", a-t-il affirmé.

"Nous continuerons à mettre en place une force de défense plus solide afin de préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région", a-t-il ajouté.

Sous pression des Etats-Unis, le gouvernement de M. Lai s'est engagé à porter les dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2030, y compris pour des drones. De son côté, Pékin a prévu de dépenser 1.909,6 milliards de yuans (276,8 milliards de dollars, une hausse d'environ 7%) pour sa défense, ce qui reste environ trois fois inférieur au budget de Washington.

Retard record en 2026

Le montant du budget à allouer au renforcement de la défense de l'île est un important point de discorde entre le gouvernement du président Lai Ching-te et les partis d'opposition - Kuomintang (KMT) et Parti du peuple Taïwanais (TPP) - qui contrôlent le Parlement.

Les parlementaires taïwanais ont approuvé vendredi le budget du gouvernement pour 2026, avec un retard record de près de huit mois et peu avant que le Parlement soit censé examiner le projet de dépenses de l'an prochain.

Selon le gouvernement, les dépenses pour 2026 ont été budgétées à un peu plus de 3.000 milliards de nouveaux dollars taïwanais, représentant une hausse de 110 milliards, soit 3,8% par rapport à 2025.

Ce budget comprend également une allocation de 10.000 nouveaux dollars taïwanais (environ 271 euros) à chaque résident, que le président a présenté comme "un dividende" à partager de la croissance tirée par l'intelligence artificielle.

Le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, TSMC, est taïwanais et est l'un des grands gagnants de la course mondiale dans l'IA.

Les parlementaires de l'opposition ont accepté vendredi de réduire le budget 2026 d'environ 1,6%.