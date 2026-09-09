Talant : CONNECT 2026 dévoile son programme

Le programme de CONNECT 2026 est désormais disponible. Pour cette journée, les participants pourront choisir les rendez-vous correspondant à leurs priorités, avec également des rencontres d’affaires et un job dating.





Trois scènes pour décrypter les transformations





La journée s’articule autour de trois scènes complémentaires. La Grande Scène abordera la croissance, l’innovation, le financement, la compétitivité et la recherche. La Scène Transformations s’intéressera notamment à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité, à la souveraineté, aux transitions et aux compétences.





La Scène Marchés & Croissance réunira pour sa part plusieurs leviers de développement, parmi lesquels le financement, les achats, les nouveaux marchés, la R&D et la propriété intellectuelle.





Six villages thématiques à découvrir





CONNECT réunira six villages thématiques : IA Connect, Cyber Connect, Impact Connect, Deeptech Connect, Business Connect et Talent Connect. Ces espaces rassembleront 80 exposants, parmi lesquels des entreprises, des startups, des experts, des chercheurs et des structures d’accompagnement.







Des parcours pour répondre aux priorités de chacun





Les visiteurs pourront construire leur programme selon leur profil et leurs priorités. Plusieurs parcours sont proposés autour des PME, ETI et grands groupes, des startups et PME innovantes, des collectivités, de la deeptech et de la recherche, de l’IA et de la data, de la cybersécurité, de la transition, des talents et compétences, du financement de l’innovation ou encore des marchés.





Par ailleurs, la journée sera ponctuée par 24 conférences et ateliers regroupant des entrepreneurs, des dirigeants, des chercheurs, des industriels, des experts ainsi que des acteurs publics. Des rendez-vous d’affaires permettront également de préparer des rencontres avec des clients potentiels, acheteurs, partenaires ou financeurs. Un job dating sera enfin organisé de 14h à 17h30 autour des opportunités de recrutement et des compétences recherchées.



