Cette reconnaissance sera présentée officiellement lors d’une soirée organisée le 1er octobre prochain dans les locaux de l’établissement, en présence de la direction et des équipes. L’établissement accueille des patients qui ont besoin de soins médicaux et de réadaptation, notamment après des pathologies touchant l’appareil locomoteur ou le système neurologique.

Il dispose de 30 lits en hospitalisation complète et de 60 places en hospitalisation de jour. Le site a été modernisé et agrandi en 2020. Les patients peuvent notamment y bénéficier de séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’activités physiques adaptées, ainsi que d’un accompagnement social.

Une évaluation sur plusieurs aspects de la prise en charge

Tous les quatre ans, les établissements de santé font l’objet d’une certification menée par la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur différents aspects de la prise en charge, de la qualité des soins à la sécurité des patients. Les conditions de prise en charge, la personnalisation du projet de soins, la gestion des risques, la prévention des infections associées aux soins ou encore la sortie d’hospitalisation font notamment partie des éléments examinés.

La mention «Haute Qualité des Soins» constitue le plus haut niveau de reconnaissance attribué par la HAS. Elle vient saluer, à Thionville, des résultats particulièrement solides, notamment en matière de prise en charge de la douleur et de gestion des risques et de prévention des infections associées aux soins. Cette mention traduit un niveau d’exigence rarement atteint et distingue LADAPT Moselle parmi les établissements de santé les plus performants du territoire.

Cette certification marque ainsi une nouvelle étape dans l’évaluation de la qualité des soins proposés au sein de l’établissement.