Que représente cette nomination au grade de capitaine de la première Équipe de France des commerçants ?

C’est une joie immense et surtout une très grande fierté ! Nous avons été complètement dépassés par l’ampleur de la mobilisation. Nous savions que notre communauté nous soutenait, mais à ce point-là, nous ne l’imaginions pas. Nous avons reçu énormément de messages, de partages et d’encouragements. Cette victoire, c’est vraiment la leur autant que la nôtre.

Qu’est-ce que ce rôle de capitaine va changer pour La Curva ?

Au-delà du symbole fort de faire partie d’une équipe censée donner de la visibilité aux commerçants et à leur quotidien, le brassard de capitaine va évidemment nous apporter une visibilité supplémentaire. D’abord grâce à la venue de Marcel Desailly, le «sélectionneur», dans notre commerce dans les prochaines semaines, mais aussi grâce aux nombreuses retombées médiatiques autour de cette opération originale lancée par le fournisseur de solutions de paiement myPOS.

C’est une formidable mise en lumière pour notre boutique, mais aussi plus largement pour le commerce local et la ville de Thionville.

Comment avez-vous fait la différence face aux autres commerces participants ?

Sans hésiter : grâce à notre communauté. Le vote s’est déroulé sur Instagram. Selon l’échange que j’ai eu avec l’un des organisateurs, notre vignette Papini a été vue plus de 500 000 fois et partagée près de 10 000 fois.

Au final, nous avons obtenu plus de 52 000 points sur près de 116 000 points au total. C’est énorme !

Il y a eu une mobilisation incroyable autour de nous et nous savons très clairement à qui nous devons cette victoire : à notre communauté.