Le BHV placé en redressement judiciaire

Avec AFP

L'emblématique grand magasin parisien BHV a été placé en redressement judiciaire lundi, nouveau rebondissement d'un long feuilleton pour cette entreprise en difficulté. Le tribunal des activités économiques de Paris a décidé d'ouvrir cette procédure à l'égard de la SEGM BHV, qui regroupe notamment l'historique Bazar de l'Hôtel de Ville, institution du cœur de Paris depuis 170 ans, et le BHV Parly 2, au sein de ce centre commercial des Yvelines. L'enseigne emploie 700 personnes. Concrètement, un redressement judiciaire permet d'ouvrir une période d'observation de six mois, renouvelable six mois, afin d'étudier si un redressement de la société est possible. À l'issue de cette période, le tribunal peut autoriser la direction à continuer son activité (plan de redressement), choisir un repreneur (plan de cession) ou liquider la société (liquidation judiciaire).

Le grand magasin avait été revendu à perte en juin par la SGM du chef d'entreprise Frédéric Merlin. Depuis, l'enseigne traverse de nombreuses turbulences. Pendant l'été, la direction du BHV Marais avait dévoilé un plan de relance censé remettre à flot la société, qui s'était heurté à un manque de trésorerie, dû notamment selon la direction à un différend avec le fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs. Ce dernier conteste fermement cette version.

Polémique Shein

La direction du BHV a salué la décision du tribunal. "La protection du tribunal de commerce devra permettre très rapidement de concrétiser les discussions avec Brookfield, propriétaire des murs, que nous attendons depuis plusieurs mois", a-t-elle fait valoir lundi. "Ces enjeux de trésorerie ont mis à mal les meilleurs mois de l'année. Nous avons devant nous une période cruciale", a indiqué le président de l'entreprise, Karl-Stéphane Cottendin. Les représentants du personnel, tout comme la direction de l'enseigne, réclamaient le placement en redressement judiciaire de la SEGM BHV. Sa direction avait admis il y a quelques jours que l'enseigne était en faillite, alors qu'elle affirmait encore récemment ne pas être en cessation de paiement.

Le grand magasin parisien a subi ces dernières années de nombreux revers, accusé de ne plus payer ses fournisseurs et voué aux gémonies après un partenariat décrié avec le site de mode en ligne asiatique Shein. De leur côté, les représentants du personnel ont indiqué vouloir d'abord informer les salariés du site avant de s'exprimer publiquement.

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