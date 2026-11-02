Action inaugure un nouveau centre logistique de 80 000 m² à Onnaing





Action a inauguré un nouveau centre de distribution à Onnaing, destiné à soutenir l’expansion de son réseau de magasins en France et en Belgique. Il s’agit du sixième site logistique du discounter non alimentaire en France et de son vingtième en Europe.

Depuis l’ouverture de son premier magasin français à Courrières, dans le Pas-de-Calais, en 2012, Action a fortement accéléré son développement. L’enseigne compte désormais 939 magasins en France et emploie plus de 20 000 collaborateurs. Le site d’Onnaing doit renforcer les capacités logistiques nécessaires à la poursuite de cette croissance.

D’une superficie de 80 000 m², le centre a été conçu selon les normes de construction les plus récentes et fonctionne sans recours au gaz. Action vise pour ce bâtiment la certification environnementale BREEAM « Outstanding », correspondant au niveau « Exceptionnel », dont la demande est actuellement examinée. Le dispositif repose notamment sur des compteurs intelligents d’électricité et d’eau, un éclairage LED intérieur et extérieur ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’exploitation du centre a été confiée à GXO Logistics, partenaire logistique d’Action. Plus de 500 collaborateurs travaillent déjà sur le site. L’entreprise présente cette infrastructure comme un investissement combinant performance environnementale, efficacité opérationnelle et fonctionnalité.