Les BFC Angels investissent dans la start-up deeptech PINT

Le réseau dijonnais de business angels BFC Angels prend part au premier tour de financement de PINT, qui a réuni plus de 1,7 million d’euros. Fondée en 2021 par Paul Didier et Paul Bourot, docteurs en sciences des matériaux, la start-up messine développe des alliages métalliques conçus pour répondre aux besoins de l’impression 3D industrielle.





Des alliages adaptés aux besoins industriels

Issue des travaux du laboratoire LEM3, rattaché à l’Université de Lorraine, au CNRS et aux Arts et Métiers, l’entreprise intervient sur l’ensemble du processus, de la formulation du matériau à la réalisation des premières pièces.

Ses équipes adaptent les alliages aux besoins des industriels, qu’il s’agisse d’alléger des pièces, d’améliorer leur résistance mécanique ou thermique, de limiter la corrosion ou de favoriser le recyclage. PINT travaille notamment sur des alliages d’aluminium et de titane haute performance, ainsi que sur des matériaux issus de métaux recyclés.





Accélérer la recherche et la production

Les fonds levés doivent permettre à l’entreprise d’accélérer ses travaux de recherche et développement, de créer un atelier consacré à la production de matériaux et de pièces, et de développer son activité commerciale en France et en Europe. PINT cible dans un premier temps les secteurs de l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire. La défense et l’énergie figurent également parmi les domaines visés dans un second temps.

Au total, seize membres de BFC Angels ont choisi d’investir aux côtés de quatre autres réseaux : Alsace Business Angels, BADGE (Business Angels des Grandes Écoles), Défense Angels et Champagne Ardenne Angels. Le financement comprend également des aides publiques, notamment de l’ADEME et du programme France 2030 régionalisé, ainsi qu’une dette bancaire.

Cette opération permet aux cinq réseaux de mutualiser leurs moyens et leurs expertises pour accompagner le développement d’une start-up deeptech au-delà de leurs frontières régionales.



