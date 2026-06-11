L’Agence Gîtes de France Services Nord, basée à Lille, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination de Mélanie Pigeon à sa direction. Elle succède à Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions en septembre après quarante années d’engagement au sein du réseau.

464 propriétaires d’hébergements

Ancienne responsable de l’Agence Gîtes de France Oise pendant plus de vingt ans et administratrice de la Fédération nationale, Mélanie Pigeon apporte sa connaissance du tourisme rural et du réseau.

Une période de transmission est prévue jusqu’en septembre afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des 464 propriétaires d’hébergements touristiques du Nord.