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Tourisme : Mélanie Pigeon prend la direction de Gîtes de France Services Nord

Elle a pris les rênes de la structure lilloise avec pour mission de poursuivre le développement du réseau et l’accompagnement des 464 propriétaires d’hébergements touristiques du territoire.

Mélanie Pigeon. © DR

Mélanie Pigeon. © DR

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 11 juin 2026

L’Agence Gîtes de France Services Nord, basée à Lille, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination de Mélanie Pigeon à sa direction. Elle succède à Laurence Delcroix, qui quittera ses fonctions en septembre après quarante années d’engagement au sein du réseau.

464 propriétaires d’hébergements

Ancienne responsable de l’Agence Gîtes de France Oise pendant plus de vingt ans et administratrice de la Fédération nationale, Mélanie Pigeon apporte sa connaissance du tourisme rural et du réseau. 

Une période de transmission est prévue jusqu’en septembre afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des 464 propriétaires d’hébergements touristiques du Nord.